В энергосистеме сохраняется значительный дефицит – все облэнерго получили увеличенные лимиты

Потребление электроэнергии в Украине на утро среды сохраняется на уровне вторника. Сохраняется значительный дефицит мощности - до всех облэнерго доведены несколько увеличенные лимиты потребления, которые действуют в течение суток.
Об этом заявили в «Укрэнерго».
В госкомпании напомнили, что в результате 13 ракетных и 15 дроновых российских атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтные сети системы передачи.
«Повреждения сложные и масштабные. Энергосистема все еще восстанавливается от нанесенных ударов. Кроме того, несколько блоков тепловых электростанций по технологическим причинам находятся в ремонте. В результате производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление», - подчеркнули в «Укрэнерго».
При этом ко всем облэнерго доведены несколько увеличенные лимиты потребления, которые действуют в течение суток.
«Сейчас превышение лимитов не фиксируется. В то же время в течение суток в случае несоблюдения лимитов будут применяться аварийные отключения», - пояснили в компании.
Также в «Укрэнерго» рассказали о ремонтных работах: продолжается восстановление объектов энергетической инфраструктуры, поврежденных во время последней массированной атаки 26 января.
«Укрэнерго», производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага. Однако после каждой следующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше», - говорится в сообщении.