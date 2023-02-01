В энергосистеме сохраняется значительный дефицит – все облэнерго получили увеличенные лимиты

Потребление электроэнергии в Украине на утро среды сохраняется на уровне вторника. Сохраняется значительный дефицит мощности - до всех облэнерго доведены несколько увеличенные лимиты потребления, которые действуют в течение суток.

Об этом заявили в «Укрэнерго».

В госкомпании напомнили, что в результате 13 ракетных и 15 дроновых российских атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтные сети системы передачи.

«Повреждения сложные и масштабные. Энергосистема все еще восстанавливается от нанесенных ударов. Кроме того, несколько блоков тепловых электростанций по технологическим причинам находятся в ремонте. В результате производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление», - подчеркнули в «Укрэнерго».

При этом ко всем облэнерго доведены несколько увеличенные лимиты потребления, которые действуют в течение суток.

«Сейчас превышение лимитов не фиксируется. В то же время в течение суток в случае несоблюдения лимитов будут применяться аварийные отключения», - пояснили в компании.

Также в «Укрэнерго» рассказали о ремонтных работах: продолжается восстановление объектов энергетической инфраструктуры, поврежденных во время последней массированной атаки 26 января.