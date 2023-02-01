«Как иглу в стоге сена»: В Австралии нашли потерянную радиоактивную капсулу размером менее 1 см

Власти Австралии нашли крошечную радиоактивную капсулу, которая исчезла на прошлой неделе. Экстренные службы «буквально нашли иглу в стоге сена», сообщили чиновники. Масштабные поиски начались после того, как капсулу потеряли при транспортировке по маршруту длиной 1 400 км.

Об этом сообщает BBC.

Горнодобывающий гигант Rio Tinto принес извинения за потерю капсулы, которая могла представлять серьезную опасность, если с ним обращаться неосторожно. Капсула диаметром 6 мм и длиной 8 мм содержит небольшое количество Цезия-137, который может вызвать повреждение кожи, ожоги или лучевую болезнь.

Во время операции экстренная служба использовала специальное оборудование, в частности, детекторы радиации.

Устройство использовали на шахте в отдаленном регионе Кимберли. Ранее Rio Tinto пообещала начать расследование произошедшего.

Зона поиска утраченной капсулы была огромной. Считается, что капсула могла исчезнуть две недели назад. Она является частью устройства, измеряющего плотность, используемого в горнодобывающей промышленности. Он был на шахте Gudai-Darri компании Rio Tinto в отдаленном регионе Австралии Кимберли.

Датчик перевозила субподрядная компания, которая забрала его из шахты 12 января, чтобы переместить в хранилище в северо-восточном пригороде Перта. Когда его распаковали для проверки 25 января, то обнаружили, что датчик разбит на части, а радиоактивная капсула исчезла. Также не было одного из четырех болтов и винтов.

Власти заявили, что вибрация во время транспортировки могла повлечь за собой ослабление болтов, что позволило капсуле выпасть через щели в корпусе и грузовике.