В Крыму украинские партизаны ликвидировали двух офицеров Росгвардии

Во временно оккупированном Крыму украинские партизаны ликвидировали двух сотрудников Росгвардии. Их автомобиль был взорван по пути в Симферополь.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
«Сотрудники Росгвардии планировали провести хороший вечер и ехали из Севастополя в Симферополь, однако их планы разрушил взрыв. Машину взорвали с помощью самодельного взрывного устройства. Оба оккупанта, которые имели офицерские звания, погибли», - говорится в сообщении.
Там также рассказали, что ликвидацией росгвардейцев занималось партизанское движение «Атеш».
В ЦНС объяснили, что российские власти не комментируют произошедшее, чтобы не разрушать «стабильность» в регионе.