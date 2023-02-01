В Крыму украинские партизаны ликвидировали двух офицеров Росгвардии

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01.02.2023 16:07

Во временно оккупированном Крыму украинские партизаны ликвидировали двух сотрудников Росгвардии. Их автомобиль был взорван по пути в Симферополь.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«Сотрудники Росгвардии планировали провести хороший вечер и ехали из Севастополя в Симферополь, однако их планы разрушил взрыв. Машину взорвали с помощью самодельного взрывного устройства. Оба оккупанта, которые имели офицерские звания, погибли», - говорится в сообщении.

Там также рассказали, что ликвидацией росгвардейцев занималось партизанское движение «Атеш».

В ЦНС объяснили, что российские власти не комментируют произошедшее, чтобы не разрушать «стабильность» в регионе.

Фотофакт