«Николаевгаз» при поддержке правительства Дании получил 4 километра стальных труб

АО «Николаевгаз» получило бесценную помощь от Южной стратегии развития Southern Development Strategy при поддержке правительства Дании - 4 километра стальных труб.

Об этом говорится в сообщении компании.

– Это действительно бесценная помощь в это непростое время. У нас есть километры изуродованных вражескими обстрелами газовых сетей, которые необходимо заменить. С первых дней деоккупации мы работаем в населенных пунктах, которые из-за вражеской агрессии были лишены услуги распределения газа. Эти трубы будут направлены на возобновление газоснабжения в Витовском районе Николаевской области. Благодарны, что нас услышали и пришли на помощь, а главное – помощь жителям, пережившим ужасы оккупации, вражеских обстрелов и отсутствием необходимых удобств, - отметила Председатель правления АО «Николаевгаз» Татьяна Бузовская.

Первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков в свою очередь поблагодарил партнеров за поддержку:

- Благодаря договоренностям Александра Сенкевича с правительством Дании мы имеем возможность быстрее восстановить разрушенную инфраструктуру и улучшить условия жизни общества.

Соучредитель ОО «Южная стратегия развития» Дмитрий Рой выразил понимание ситуации, в которой оказались жители Николаевщины в связи с агрессией рф и пообещал дальнейшую поддержку в восстановлении Николаевщины.