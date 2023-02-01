Болгария признала Голодомор геноцидом украинцев

Об этом сообщает издание « Сега» .

Сегодняшним решением Национального собрания было решено вспоминать жертв Голодомора каждую последнюю субботу ноября.

Предложение единогласно поддержало большинство депутатов болгарского правительства.

Отметим, что в 2006 году парламент Болгарии признал Голодомор украинским геноцидом.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Болгарию за признание Голодомора геноцидом украинцев.

«Благодарен парламенту Болгарии за признание Голодомора 1932–1933 годов геноцидом украинского народа. Этот шаг чтит память миллионов жертв Голодомора и восстанавливает историческую справедливость. Украина всегда будет помнить жест солидарности Болгарии», - написал он вTwitter .

Напомним , что ряд Ичкерии признал Голодомор геноцидом народа Украины. Также это сделал и Европарламент .