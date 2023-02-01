В Украине могут мобилизовать ограниченно пригодных по состоянию здоровья, но на фронт не отправят

В Украине граждане, ограниченно пригодные по состоянию здоровья, могут быть мобилизованы.

Об этом сказал начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач.

Он рассказал о перспективах службы тех, кто военно-врачебными комиссиями признан ограниченно пригодными к службе по состоянию здоровья.

– Те военнообязанные, которые ограниченно пригодны к военной службе в военное время, могут быть мобилизованы, но их служба будет проходить не в боевых частях, а в военных частях обеспечения, – отметил Горбач.

Также они могут служить в учреждениях и учебных заведениях Министерства обороны, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, других небоевых подразделениях.