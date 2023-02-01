«Приоритет номер 1»: Сенкевич заявил, что в Николаеве с нового учебного года могут заработать школы

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что с нового учебного года в городе планируют открыть школы.

Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона.

— Мы работаем над тем, чтобы восстановить образовательное пространство. Приоритет номер 1 – вернуть детей за парты на новый учебный год и открыть детские сады. Потому что люди возвращают в Николаев и им нужно как-то обеспечить безопасность детей и знать, что когда они отправляют их в детсад или школу, то в случае тревоги или опасности дети смогут укрыться в бомбоубежище, которое до войны не было открыто. Это для нас приоритет. Говорили об этом и с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита и с премьер-министром Дании, - рассказал он.