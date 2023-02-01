Домбровская рассказала, что волонтеры из Финляндии преодолели 2,5 тысячи километров, чтобы привезти в Николаев гуманитарную помощь

Волонтеры из Финляндии собственными силами собрали для Николаева гуманитарную помощь и преодолели 2,5 тысячи километров, чтобы привезти ее в город.

Об этом сообщает глава ОО «Будущее Николаева» Татьяна Домбровская.

Домбровская рассказала, что встретилась с Яри Матти Мекитало и Юхо Йоханнесом Койвисто в своем гуманитарном штабе в Николаеве. Они рассказали, что в декабре из-за социальных сетей объявили о сборе гуманитарной помощи для украинцев. Это фонари, аккумуляторы, обогреватели, генераторы, аптечки. Собрав гуманитарный груз, они поехали в Украину.