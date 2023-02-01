Николаевские патрульные показали видео, как спасали людей из горящего дома

Николаевские патрульные из подразделения ТОР совместно со спасателями эвакуировали жителей из горящего дома.

Об этом сообщили в патрульной полиции Николаевской области.

Напомним, что 30 января произошел пожар в доме по улице Пограничной. В результате пожара погибла женщина.

В понедельник, около 17 часов, на улице Пограничная полицейские роты ТОР Андрей Комиссаров, Александр Малиновский, Андрей Цыбин и Александр Драгомиров как раз отправлялись в квадрат патрулирования, когда увидели столб дыма.