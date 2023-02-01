В Германию прибыли украинские военные для обучения на ЗРК Patriot

Украинские военные прибыли в Германию для обучения на зенитно-ракетном комплексе Patriot.

Об этом сообщает агентство DPA, ссылаясь на источники в кругах безопасности.

Группа приземлилась во вторник и должна начать тренировки в этот четверг. В целом это группа из около 70 украинцев.

В консультациях с Соединенными Штатами федеральное правительство хочет, чтобы Украина имела целую систему Patriot для отражения российских атак.

Обычно в систему входит центр управления огнем, радар, генератор электроэнергии и шесть или более пусковых установок.

В январе украинские военные, которых будут обучать на Patriot, прибыли в США.

Напомним, Украина имеет уже три гарантированных батареи систем ПВО «Patriot» – Зеленский.