Путин отдал приказ до марта полностью захватить Донецкую и Луганскую область, - ГУР

Представитель Главного управления разведки Андрей Черняк отметил наличие признаков того, что Россия готовится к новой попытке массированного наступления и захвату востока страны.

Об этом он сообщил в комментарии изданию Kyiv Post, передаёт пресс-служба украинской разведки.

«Мы наблюдаем, что российско-оккупационные войска передислоцируют к востоку дополнительные штурмовые группы, подразделения, вооружение и военную технику. По данным военной разведки Украины, Путин отдал приказ до марта захватить территории Донецкой и Луганской областей», – отметил Андрей Черняк.

Он также отметил, что россия использует территорию Беларуси для подготовки мобилизованных солдат и не имеет достаточных сил и средств, чтобы начать в ближайшие недели массированное наступление на Украину по этому направлению.

«По состоянию на сегодняшний день сформированных ударных групп нет. Нет угрозы привлечения Беларуси к полномасштабному вторжению на стороне России против Украины, но это также, безусловно, риски, которые мы должны учитывать», – заявил представитель военной разведки Украины.

Напомним, что ранее В ГУР прогнозовали, что в феврале-марте будут очень активные боевые действия.