В Украине несколько уменьшился дефицит электроэнергии

В Украине на 2 февраля потребление электроэнергии несколько уменьшилось по сравнению с началом недели. Соответственно, снизился и дефицит в энергосистеме, хотя он все еще остается существенным. Генерирующих мощностей в системе достаточно, чтобы покрыть около 80% потребности потребителей.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

Причиной дефицита электроэнергии являются российские массированные ракетные атаки, в результате которых повреждения получили и электростанции и высоковольтная сеть. К тому же в аварийный ремонт выведено два блока на электростанциях. Утрата генерации была компенсирована выходом из аварийного ремонта и включением в работу одного из блоков электростанции и увеличением производства электроэнергии гидроэлектростанциями. Сетевые ограничения – только в Одесской области.

Лимиты потребления, доведенные до всех облэнерго, увеличены в связи с сокращением дефицита. В то же время, в течение суток в случае несоблюдения лимитов будут применяться аварийные отключения.

На двух подстанциях в восточном и центральном регионах страны завершен ремонт трансформаторного оборудования, поврежденного ракетными атаками россиян осенью прошлого года. Идет подготовка к включению в работу. Это позволит вывести блоки на электростанциях.

Энергосистема Украины уже пережила 13 ракетных атак врага и 15 волн атак БПЛА по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, а также Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Кроме этого, на временно оккупированных южанах также находится и большинство ветровых и солнечных электростанций. Отметим, что кроме АЭС, остальные электростанции – это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы, где наибольший дефицит.