МИД Украины выразил протест по поводу негуманного обращения с Михеилом Саакашвили

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест по негуманному обращению с гражданином Украины Михеилом Саакашвили, который находится за решеткой в Грузии.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В МИДе считают, что грузинские власти в худших традициях НКВД СССР применяют к Михеилу Саакашвили психологическое и физическое насилие, отказывают ему в срочно необходимой медицинской помощи, сознательно создавая непосредственную угрозу его жизни.

«Грубое нарушение прав человека по отношению к украинскому гражданину идет в разрез с задекларированным курсом Тбилиси на обретение членства в ЕС, свидетельствует о сворачивании демократии в Грузии. Призываем грузинские власти немедленно прекратить издеваться над Михеилом Саакашвили и передать его Украине. Не играйте с жизнью человека ради политической мести. Обращаемся также к иностранным правительствам и международным организациям стать публично в защиту украинского гражданина, бывшего президента Грузии, жизнь которого оказалась под угрозой из-за политических репрессий со стороны грузинских властей», - говорится в заявлении.

Как известно, Саакашвили во время судебного заседания показал, в каком ужасном состоянии он находится.

К тому же, минюст Грузии не видит причин для перевода Саакашвили в реанимацию.