В «Николаевводоканале» заявили, что авария на насосных станциях водопровода очень серьезная – воды не будет до 5 февраля

На КП «Николаевводоканал» сообщили, что вария на насосных станциях водопровода очень серьезная. Поэтому сегодня восстановить в город водоснабжение не успеют.

Об этом сообщает пресс-служба КП.

Ориентировочно планируем завершить ремонтные работы к 5 февраля.

На предприятии также призвали сделать запасы, если у кого еще есть вода в кранах. Также пообещали впоследствии опубликовать точки выдачи очищенной питьевой воды, которые подключены к скважинам и будут работать в эти дни.

«Извиняемся за неудобства. Бригады делают все возможное, чтобы поскорее всем нам вернуть комфорт», - говорится в сообщении.

Напомним, утром на предприятии сообщили, что из- за технических проблем на насосной станции вода в дома николаевцев подается с пониженным давлением или вообще отсутствует.