В Николаевской области введут новый график отключений электроэнергии

Согласовывается обновленный почасовой график отключения электроэнергии в Николаевской области. В дальнейшем его планируется использовать для очередности отключений.

Об этом сообщили в "Николаевоблэнерго".

Изменяется количество очередей из-за указаний Министерства энергетики Украины. Вместо 3 очередей в графике почасовых отключений будет 6 очередей. Каждая из них делится на составляющие (подочереди), которые станут наименьшей единицей при задействовании графика. В облэнерго пытались максимально сохранить уже привычные часы отключения, закрепленные за адресами, однако есть изменения.

Например: потребители, ранее входившие в 1 очередь, теперь распределены между 1 и 2 очередями. Часы отключения для них остаются теми же, что и были. Знание своей подочереди позволит ориентироваться в вероятности отключений именно вашего адреса в определенный промежуток времени.

"Обновленный график призван обеспечить справедливое распределение отключений, при этом не заставляя никого сидеть без электроснабжения «за компанию», - говорится в сообщении.

Пример действия нового графика: 6 часов утра. По новому почасовому графику ближайшие 2 часа (6.00-8.00) – «красные» для 1 очереди (она включает 1.1. и 1.2. подочереди) и 2 очереди (2.1., 2.2. и 2.3.). Диспетчер рассчитывает, что для вхождения в лимиты достаточно отключить подочереди 1.1., 1.2. и при необходимости 2.1. Это значит, что у потребителей 1.1. и 1.2 подочередей электроснабжение будет отсутствовать с 6 до 8 часов. Подочередь 2.1. отключат при дополнительном дефиците мощности.

Предположим, была необходимость и подочередь 2.1. пришлось отключать. В следующий раз, когда наступят «красные» часы 1 и 2 очереди (12.00-14.00), первыми на отключение будут подочереди 2.2. и 2.3. Если их будет недостаточно, «зайдут на второй круг» и отключат 1.1. И так далее. Данная цикличность будет сохраняться не в течение одних суток, а на постоянной основе.

Новый график доступен ниже или по ссылке: