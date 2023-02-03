Болгария и Сербия начали строительство нового газопровода, чтобы снизить зависимость от рф

Болгария заявила о начале строительства нового газопровода в Сербию. Таким образом, страны хотят уменьшить зависимость от российского газа.

Об этом сообщает Reuters.

По словам болгарского министра энергетики Россена Христова, новый газопровод позволит поставлять газ не из Российской Федерации. Кроме того, такое строительство также повысит безопасность поставок голубого топлива в Юго-Восточную Европу.

Запланировано строительство 170-километрового газопровода. Он будет пролегать от болгарского города Новый Искир к Нишу в Сербии. Завершить строительство и ввести его в эксплуатацию планируют до конца 2023-го.

Участок протяженностью 62 км будет пролегать на территории Болгарии. София планирует завершить строительство до конца октября. В планах Белграда завершить строительство в пределах страны к осени.

Отмечается, что трубопровод частично финансирован за счет помощи Европейского союза. Газопровод даст Сербии доступ к нероссийским поставкам из Южного газового коридора и терминалам СПГ в Греции и Турции. Он также диверсифицирует маршруты, соединяющие Болгарию с европейской газовой сетью.

Ранее сообщалось, что Турция собирается перехватить инициативу в экспорте газа в ЕС – ей поможет Туркменистан.