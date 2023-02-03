В Португалии живет самый старый пес в мире – ему больше 30 лет

В Португалии живет самая старая собака в мире. Речь идет о псе Боби, родившемся 11 мая 1992 года.

Об этом Книга рекордов Гиннеса объявила 2 февраля, сообщает Бабель.

По состоянию на 1 февраля 2023 года ему 30 лет 266 дней. Боби – чистокровный Rafeiro do Alentejo (это португальская порода собак-охранников скота со средней продолжительностью жизни 12-14 лет).

Владелец Боби Леонель считает, что одним из главных факторов, способствующих такому долголетию, является «спокойная, мирная среда вдали от городов». Боби никогда не был на цепи и поводке, ему всегда нравилось свободно бродить по лесам и сельскохозяйственным угодьям, окружающим дом.

Люди описывают Боби как очень общительного, поскольку он вырос со многими другими животными. Теперь, на старости, Боби тяжело ходить, поэтому он в основном проводит время на заднем дворе со своими четырьмя котами. Из-за своего возраста Боби все больше отдыхает и любит поваляться в постели после еды.