Компания SpaceX вывела на орбиту еще 53 спутника Starlink

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02.02.2023 23:08

Американская компания миллиардера Илона Маска SpaceX совершила очередной запуск спутников системы Starlink в космос. На этот раз вывела на околоземную орбиту еще 53 единицы.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте SpaceX.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 был осуществлен 09:43 по Киеву из стартового комплекса на мысе Канаверал во Флориде.

Уже через час после начала операции первая многократная степень ракеты-носителя приземлилась на беспилотный корабль Just Read the Instructions.

В настоящее время на орбите находятся более 3,8 тысяч спутников Starlink. Часть из них вышла из строя, однако более 3,5 тысяч аппаратов продолжают работу.

Напомним, компания SpaceX вывела украинский наноспутник PolyITAN-HP-30 на орбиту Земли.

Фотофакт