«Гвардия наступления»: МВД объявило о создании добровольческих штурмовых бригад

Министерство внутренних дел Украины объявило о создании штурмовых бригад, в которые могут поступать добровольцы. Эти подразделения будут нацелены именно на усиление Сил обороны и освобождение оккупированных территорий Украины.

Об этом в эфире Единого телемарафона заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко.

- Решение создать штурмовые бригады было принято нашими сотрудниками, у которых достаточно ярости, чтобы бить врага. Многие наши военнослужащие, защищавшие и защищающие нашу страну, вышли с инициативой набрать людей в такие подразделения. Поэтому было принято решение, что всех желающих, кто является патриотом, кто потерял дом или родных из-за войны, объединить в такие бригады. Мы уже начали формировать такие подразделения, нацеленные на то, чтобы освободить наши территории и стать на международно признанные границы. Это наша ближайшая цель, – сказал Игорь Клименко.

Он рассказал, что основу этих подразделений будут составлять действующие полицейские, пограничники, нацгвардейцы.

- В первую очередь – это люди, прошедшие горнило 2014-2015 годов, часть которых воевала уже и в 2022 году. Часть из них ранена. Подразделения будут состоять исключительно из добровольцев, которыми двигает патриотизм и таких людей очень много в нашем государстве, – отметил Игорь Клименко.

По его словам, человек, который хочет присоединиться к «Гвардии наступления», может подать соответствующую анкету на сайте storm.mvs.gov.ua, где представлены все комплектующиеся бригады. Можно выбрать бригаду, в которой хочет служить человек, будь то бригада Нацполиции «Ярость», бригады Госпогранслужбы «Стальная граница» или шесть бригад Нацгвардии. Или другой вариант – есть телефон горячей линии, где можно проконсультироваться и получить информацию, куда прийти. Или подать анкету через Центры предоставления административных услуг, перечень ЦНАПов также представлен на сайте.

– Записаться можно онлайн, заполнив анкету и в течение часа перезвонит оператор и проконсультирует, в какой рекрутинговый пункт прийти, их по Украине уже больше 140. Адреса этих пунктов есть на сайте, каждый доброволец может прийти в ближайший такой пункт. Также кандидат должен пройти военно-врачебную комиссию, сдать психологический и физический тест. После успешного прохождения он зачисляется в ту бригаду, которую он выбрал, – сказал исполняющий обязанности министра внутренних дел.

Клименко также отметил, что для всех бойцов этих бригад сохраняются льготы для военнослужащих и полицейских.

- Военные могут пойти на контракт или по мобилизации, это касается Госпогранслужбы и Нацгвардии. Все льготы и социальные гарантии сохраняются, кроме того мы предлагаем достойную зарплату. Также мы предлагаем возможность получить профессию в учебных заведениях МВД. И, конечно, у каждого будет возможность утилизировать врага, - сказал Игорь Клименко.

По словам Игоря Клименко, есть очень много людей, мотивированных и МВД создаст все условия, для добровольцев, которые придут в эти бригады, чтобы они были заинтересованы в собственном росте.

– Они будут среди единомышленников. Там будут качественные командиры, имеющие боевой опыт и хранящие личный состав, - сказал он.

Обучение бойцов бригад будет продолжаться несколько месяцев: сначала индивидуальное, затем – в составе подразделения и когда командир будет понимать, что подразделение готово, они перейдут к выполнению боевых задач.