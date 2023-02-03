В Николаеве детей 5-11 лет начали вакцинировать от коронавируса

Начальник управления здравоохранения городского совета Ирина Шамрай сообщила, что по состоянию на 1 февраля 90 детей в возрасте от 5 до 11 лет получили прививку от коронавируса.

Об этом сообщает «Суспільне Миколаїв».

– До полномасштабной войны мы вакцинировали детей от 12 до 18 лет. Тогда привили около 4 тысяч человек из этой категории. 19 января 2023 года получили вакцину для детей от 5 лет. Родители охотно идут на вакцинацию, - говорит Ирина.

Прививки детям 5-11 лет делают специальной вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech. Доза для маленьких николаевцев значительно меньше.

При этом медработники отмечают, что важно сделать прививку детям с хроническими заболеваниями, ведь именно они имеют более высокий риск тяжелого течения болезни. Направление следует получить у семейного врача.

Всего с начала вакцинальной кампании две прививки от коронавируса получили более 220 тысяч николаевцев. По словам Ирины Шамрай, это повлияло на уровень заболеваемости. Количество случаев ковид-19 снижается.