«Николаевская ТЭЦ» получила от Дании трубы и задвижки для ремонта тепловых сетей

«Николаевской ТЭЦ» передали трубы и задвижки для ремонта тепловых сетей. Их город получил от Дании.

Об этом сообщает Николаевский городской совет.

– Пытаемся оперативно реагировать на все аварийные ситуации, – отметил городской голова Александр Сенкевич. - И если какое-то предприятие, работающее для николаевцев, нуждается в помощи, мы ее предоставляем. Вместе – к победе.

Временно исполняющий обязанности генерального директора ЧАО «Николаевская ТЭЦ» Дмитрий Мирошниченко рассказал, что оборудование необходимо для своевременного ремонта сетей и ликвидации дефектов, вызывающих потерю тепла.

- Помощь города позволит предприятию обеспечить стабильную подачу тепла в дома николаевцев, - говорит руководитель.

Как известно, городские власти Николаева планируют «похоронить» под Херсонским шоссе сети ТЭЦ , а после расширить его и отремонтировать.