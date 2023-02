Администрация Центрального района Николаева передала детям портфели со школьными принадлежностями и планшеты

В администрации Центрального района города Николаева выдали детям из многодетных и попечительских семей портфели со школьными принадлежностями и планшеты.

Об этом говорится в сообщении администрации.

По словам главы Центральной РА Александра Березы, подарки детям собрали благодаря благотворительным организациям.

Так, благодаря проекту «Гуманитарная помощь» БО «МБФ Хэлп Ас Хелп ЮА» и международной партнерской благотворительной организации Help Us Help (Канада) дети получили портфели со школьными принадлежностями. А благотворительная организация «СОС Дитячі Містечка» обеспечила школьников планшетами, чтобы дети имели возможность комфортнее приобщаться к дистанционному обучению.

– Для каждой украинской семьи война – это сверхтяжелое испытание. Особое внимание и поддержка нуждаются в многодетных и опекунских семьях. Несмотря на войну, дети должны продолжать учебу, – сказал Александр Береза.

В администрации района добавили, что осуществляют учет нуждающихся в жителях и семьях Николаева и открыты для сотрудничества с благотворительными украинскими и международными организациями.