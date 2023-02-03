На деоккупированной Николаевщине еще 13 населенных пунктов остаются без электроснабжения

На деоккупированных территориях бывшего Снегиревского района 13 населенных пунктов остаются без электроснабжения. Перед освобождением таких населенных пунктов было 85.

Об этом сообщили в «Николаевоблэнерго».

«На момент деоккупации Снигиревщины, 85 населенных пунктов Николаевщины были полностью обесточены в результате боевых действий.

Титаническими усилиями наших ребят и коллег из других областей сегодня эта цифра уменьшилась до 13. И мы решительно настроены свести ее к нулю!

На днях возвращено электроснабжение в Прибугское, Украинку, Степовое и Васильков. Заживлены также Гороховское, Садовое, Евгеньевка, Павловка, Павло-Марьяновка и Новопавловское», – рассказали в облэнерго.