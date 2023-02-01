Астрономы нашли планету, которая может быть пригодна для жизни – до нее лететь 31 световой год

Астрономы обнаружили новую скалистую планету, имеющую благоприятные условия для возникновения жизни. Она расположена на расстоянии 31 световой год от нас.

Об этом пишет Science Alert, передает Бабель.

Планета под названием Wolf 1069b вращается в зоне своей звезды – это область, где может находиться жидкая вода на поверхности. А значит, на такой планете гипотетически может существовать жизнь.

Масса этой планеты в 1,36 раза превышает массу Земли. Она совершает полный оборот вокруг своей звезды за 15,6 дня и расположена в 15 раз ближе к ней, чем Земля к Солнцу. На поверхности Wolf 1069b могло быть слишком жарко, но она вращается вокруг красного карлика, который намного холоднее Солнца. Новая планета получает около 65% излучения, достигающего Земли от Солнца.

Wolf 1069b похож на Меркурий и, вероятно, имеет температуру около –23°С. Это слишком холодно для жидкой воды, но без атмосферы жидкая вода все равно превратилась бы в пар. Люди пока не могут изучить атмосферу планеты. Ученые ждут возможности продолжить исследования, чтобы понять, насколько новая планета пригодна для жизни. По подсчетам ученых, им придется ждать еще десять лет.