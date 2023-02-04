Гонконг раздаст полмиллиона бесплатных авиабилетов, чтобы вернуть туристов в город

Правительство Гонконга объявило, что раздаст 500 тысяч бесплатных авиабилетов. Так в город хотят вернуть туристов.

Об этом сообщает CNN, пишет Бабель.

Билеты распределят между тремя авиакомпаниями – Cathay Pacific, HK Express и Hongkong Airlines. Всего 500 тысяч билетов стоили Гонконгу примерно $254,8 миллиона. С 1 марта желающие посетить Гонконг смогут внести свои данные в лотерею авиабилетов.

Билеты будут распределяться в три этапа: с 1 марта для жителей Юго-Восточной Азии, с 1 апреля для жителей материкового Китая и с 1 мая для жителей остального мира.

Гонконг был осторожным в своем подходе к пандемии коронавируса. В этот период поездки в Гонконг и из него были сложными и дорогими.

До пандемии Гонконг обычно посещали 56 миллионов человек в год. К 2022 году это число уменьшилось примерно до 100 тысяч человек.