«Гвардия Наступления»: На Николаевщине стартовал набор в штурмовые бригады МВД

Николаевская область приобщается к формированию дополнительных бригад Национальной гвардии, Национальной полиции и Государственной пограничной службы, которые должны усилить украинские силы в будущем наступлении.

Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщили на совместном брифинге начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, начальника Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Сергея Шайхета, командира воинской части 3039 Национальной гвардии Украины Сергея Вакуленко и первого заместителя начальника отряда - начальника штаба 79 пограничного отряда, полковника Руслана Явтушинского.

- На данный момент, мы призываем всех, кто имеет желание, хорошую физическую форму и мотивацию присоединяться. Потому что сейчас то время, когда мы собираемся выбросить врага из нашей земли, – сказал глава области.

Формирование подразделений уже началось. Основа новых бригад состоит из офицеров и солдат, имеющих большой боевой опыт и проявивших себя наилучшим образом на разных участках фронта. Доукомплектация новых бригад будет происходить исключительно из добровольцев высокомотивированных патриотов Украины.

Людей не просто набирают в ряды новых подразделений в структуре МВД. Им предлагают конкретные и очень достойные условия службы, возможность получить профессию и опыт, стать частью большого коллектива – украинских защитников.

Каждый желающий имеет возможность самостоятельно выбрать подразделение с учетом своих убеждений: «Сталевий кордон», «Червона калина», «Лють», «Рубіж», «Спартан», «Кара-Даг», «Буревій» або «AЗОВ».

- Мы набираем мотивированных людей, у которых есть ярость быстрее освободить временно оккупированные территории. С нас снаряжение, оружие, учеба, а от вас - желание и жажда победы, - отметил Руслан Явтушинский.

Узнать больше информации и записаться онлайн можно на сайте: storm.mvs.gov.ua. Также если у вас возникли вопросы, можно позвонить по телефону 080 010 00 20, или обратиться в определенные центры предоставления административных услуг в Николаевской области:

– г. Николаев, ул. Адмиральская, 20;

– г. Николаев, просп. Богоявленский, 1;

– г. Николаев, просп. Богоявленский, 314;

– г. Баштанка, ул. Полтавская, 41;

– г. Первомайск, ул. Михаила Грушевского, 1;

– г. Вознесенск, ул. Соборности, 14.

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