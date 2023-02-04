Николаевскому летчику Мурашко посмертно могут присвоить звание Героя Украины – для этого нужно подписать петицию

Николаевские военные летчики просят поддержать петицию о присвоении звания Героя Украины их коллеге Даниилу Мурашко.

Об этом сообщили в 299-й бригаде тактической авиации им. генерал-лейтенанта Василия Никифорова.

Напомним, Мурашко погиб 27 января во время боевого вылета. Он отвел свой подбитый самолет от населенного пункта, пожертвовал своей жизнью ради мирных граждан.

Во время отражения вооруженной агрессии рашистов Даниил Мурашко совершил 141 боевой вылет. В сложных условиях противодействия противовоздушным средствам и истребителям противника он уничтожил около 70 единиц бронированной техники, более 80 автотранспортных средств, примерно 30 автоцистерн с топливом, более 600 человек живой силы оккупантов. Неоднократно осуществлял вывод авиационной техники из-под авиационных и ракетных ударов противника.

“Он был ярким примером для военнослужащих подразделения и части в выполнении служебных обязанностей, мужества, героизма и патриотизма. Награжден знаками отличия: Рыцарь ордена Богдана Хмельницкого (все три степени) и Стальной крест. Посмертно Даниилу Мурашко присвоено звание майора. У Героя осталась жена”, - говорится в сообщении.

Подписать петицию о присвоении Мурашко звания Героя Украины можно по ссылке.