«На*уй оно мне надо»: Оккупант пожаловался командиру на плохое обеспечение и заявил о готовности покинуть фронт

Оккупант докладывает своему командиру обстановку на «передке» и заявляет о своей готовности покинуть боевую позицию и вернуться домой.

Об этом свидетельствует перехват, опубликованный ГУР.

- С передком у нас связи нет. Я х*й его знает, мы сейчас психанём и развернемся, мы идём нах*й отсюда. Мы без жратвы, без них*я, на*уй оно нам надо, эта х*йня? Шо они там панамучивали, какой-то х*еты. Ну а теперь пусть берут и как-то отбивают эти нах*й. Сейчас я прихожу к вам, скидываю броник и еду домой. Нах*й оно мне вср*лось, эта х*ета?