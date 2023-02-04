В Европе остаются 4,8 миллиона украинских беженцев

В настоящее время на территории Европы остаются около 4 миллиона 823 тысяч украинских беженцев.

Об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Отмечается, что в январе количество украинцев, получивших официальную защиту (или претендующих на нее) в странах Европы, приблизилось к 5 миллионам, но затем под конец месяца их количество несколько снизилось. Это произошло за счет сокращения числа официальных беженцев в Германии – сразу более чем на 140 тысяч человек.

Сейчас больше всего беженцев со статусом временной защиты находятся в Польше – 1 миллион 563 тысячи. На втором месте Германия – 881 тысяча, на третьем – Чехия с 485 тысячами беженцев.

При этом общее число украинских беженцев в Европе за время войны, включая тех, кто уже вернулся домой, составило 8 миллионов 46 тысяч человек.

Напомним, осенью количество украинских граждан, ищущих убежища в европейских странах, сократилось.