Укрпочта в первую неделю работы программы выдала 1 миллион бесплатных LED-ламп

За первую неделю работы программы обмена ламп накаливания на LED в отделениях «Укрпочты» украинцы обменяли первый миллион своих старых ламп.

Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты .

Программа стартовала 31 января в областных центрах и крупных городах Украины, куда были доставлены первые 4 миллиона ламп. Так, киевляне за неделю обменяли более 162 тысяч ламп, харьковчане – более 80 тысяч, днепряне – 88 тысяч, львовяне – 69 тысяч.

Добавляется, что на следующей неделе еще 6 млн. лампочек будут доступны в городах районного значения. До конца февраля, благодаря передвижным отделениям Укрпочты, лампы должны поступить и в самые маленькие деревни по всей стране, чтобы освещать дом каждого украинца.

По словам генерального директора Укрпочты Игоря Смилянского, подавляющее большинство людей пришли в отделения без предварительной регистрации.

Он добавил, что за неделю желающих обменять лампы вызвалось больше: зарегистрировавшиеся в Действии только со среды начали получать подтверждение на обмен, некоторые уже успел прийти в отделение, а некоторые получают лампы на следующей неделе.

Следовательно, планируется на первом этапе в ближайшие месяц-полтора выдать до 20 миллионов новых энергосберегающих LED-ламп.

Напомним, в «Дії» за день заказали 300 тысяч LED-ламп для обмена.