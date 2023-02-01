На деоккупированной Николаевщине продолжают восстанавливать разрушенные оккупантами мосты

На деоккупированной Николаевской области строят новый железобетонный мост.

Об этом сообщили в Государственной специальной службе транспорта.

«Уже в ближайшее время 42-метровый железобетонный красавец мост соединит два берега реки, две части одной общины на деоккупированной территории Николаевщины», – говорится в сообщении.

Военнослужащие мостостроительных подразделений Государственной специальной службы транспорта Министерства обороны Украины ведут активные работы по строительству данного объекта. Мостовики выполняют забивку свай на свайном поле. Уже сделаны две опалубки, две залитые бетоном и третья готовится под заливку. Процесс работы – непрерывный. Поставлены задачи и сроки выполнения.

На месте строительства работает спецтехника – универсальный палебойный агрегат, экскаватор, грузовики. Подвозится грунт, строительные материалы, одним словом, строительство продолжается по плану. Со своей стороны местные власти помогают необходимыми расходными материалами.

Отмечается, что это уже не первый строящийся объект в данном регионе.

Пока идет строительство, людей и военнослужащих с берега на берег доставляют моторной лодкой. Так, военнослужащие мостостроительного подразделения наладили транспортное сообщение.

- Наша команда – это уже хорошо сработанный, слаженный коллектив, где царит взаимопомощь. Мы выполняем одну работу и находимся все в одинаковых условиях. А еще все работаем на нашу общую победу. Наша команда уже в десяток мостов построила. – с гордостью констатирует командир мостовой роты, капитан Евгений Сугак.

Шестилетний опыт мостостроителя помогает Евгению Сугаку в ежедневных военных буднях.

- Хочется пожелать всем нам скорейшей победы и мира. Усилия и терпение пережить все испытания. Помним тех, кто положил свои жизни за независимость и свободу Украины. Верим, что наши потери не зря. Зло будет наказано. Страну мы отстроим! – подытожил капитан.

Напомним, как в Снигиревской ОТГ открыли временный проезд вместо разрушенного моста через реку Ингулец. Впоследствии в этой ОТГ завершили строительство объезда разрушенного моста через магистральный канал.