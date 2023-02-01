Чиновницы могут выезжать за границу, если у них есть несовершеннолетний ребенок

Кабинет министров Украины объяснил, кто из женщин-чиновников может пересекать государственную границу.

Об этом сообщает Telegram-канал «Уряд онлайн».

Недавно были введены новые правила пересечения границы для госслужащих и представителей органов местного самоуправления. Однако женщины-чиновники, имеющие несовершеннолетних детей, могут беспрепятственно посещать их за границей.

Условия пересечения границы для женщин-чиновников, имеющих детей до 18 лет:

- свидетельство о рождении или заверенная его копия или другой документ, удостоверяющий, что женщина имеет несовершеннолетнего ребенка;

- отметки в базе ГНСУ о пересечении украинской границы ребенком или детьми;

- в случае отсутствия сведения о пересечении границы, необходимо иметь справку о пребывании ребенка или детей на консульском учете в другой стране;

- также пересекать границу женщина-чиновник может непосредственно с ребенком или детьми.

Никаких других документов для выезда женщины-чиновника к ребенку за границу не требуется.