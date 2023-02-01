В Николаеве продолжается региональный проект «Огни Юга. Люди-маяки»

В Николаеве по состоянию на 4 февраля продолжается региональный проект «Огни Юга. Люди-маяки». Проект предусматривает организацию мастер-классов, участники которых узнают историю маяков Николаевщины и юга Украины, а также создадут свой собственный рисунок маяка. Лучшие работы устроители используют для запуска сувенирной продукции.

Об этом корреспондентам Общественного рассказала менеджер общественной организации «Центр обучения и образования взрослых «Юг», автор проекта Руслана Сикаленко.

По словам Русланы Сикаленко, для Николаевщины маяки имеют символическое значение.

«В Николаевской области расположено наибольшее количество маяков Украины, это своеобразный символ, своеобразный образ надежды, веры даже в самые темные времена, как у нас, сейчас война и мы видим сияние. И мы к чему-то стремимся, есть какие-то мечты, надежды», — говорит Руслана Сикаленко.

По словам специалиста, главной целью проекта было поднятие боевого духа николаевцев.

«Вторая сторона этой темы — это люди, несмотря на все оставшиеся в Николаеве, в области и тоже своеобразные маяки для других людей, которые вдохновляли других не сдаваться, верить, не опускать руки. У нас есть наши ценности, есть любовь, развитие, творчество, есть то, чем мы гордимся, есть многое, что рассказывает о нас как об определенном регионе, части юга, частицы Украины», - рассказала автор проекта.

По словам Русланы Сикаленко, реализация проекта будет состоять из нескольких этапов. Первый – набор в группы мастер-классов для создания художественных работ с изображением маяков. В мастер-классах, которые начнут с 10 февраля, могут принять участие люди от 18 лет. Зарегистрироваться можно по ссылке.

«Участие бесплатное. Охвачено будет 100-200 человек. Это будет знакомство с маяками Николаевщины, их историей, под сопровождением художников Николаевщины мы будем создавать маяки в рисунках в разных ипостасях: маяки, которыми мы видим их после восстановления, трансформация маяков, которые сейчас являются, например, туристически непривлекательными » , - говорит Руслана Сикаленко. .

Также во время проекта организаторы планируют снять серию видео.

«Знаменитые люди Николаевщины рассказывают о маяках. Также хотим обратиться к теме, что сейчас, во время войны, происходит с маяками и, возможно, на основе собранного материала мы создадим публикацию, издание, потому что об этом еще никто не снимал » , - рассказала автор проекта.

Следующий этап – это отбор рисунков для создания сувенирной продукции.

«Чтобы создать линейку сувенирной продукции с маяками, презентовать ее, это будут маяки в таврической росписи, в петриковской, отдельно в графике, в современном осознании. Работы опытных мастеров, которых также будем вовлекать, чтобы они стали основой для открыток, публикаций. Часть продукции выпустим к годовщине войны, борьбе нашего народа, несгибаемым николаевцам», — говорит Руслана Сикаленко.

По словам Русланы Сикаленко, сувенирную продукцию планируют выпустить к определенному празднику, например, ко Дню Независимости или Дню города.