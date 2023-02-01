«Дает значительное преимущество над врагом»: Кабмин принял решение о внедрении системы Delta в Силах обороны

По представлению министра обороны Алексея Резникова правительство приняло решение о внедрении системы Delta в Силах обороны.

Соответствующее постановление было принято 4 февраля на заседании Кабинета министров, сообщила пресс-служба Минобороны.

«Delta – это платформа по ситуационной осведомленности, которую создал Центр инноваций и развития оборонных технологий Министерства обороны», – отмечается в сообщении.

Центр инноваций добавляет новый функционал к платформе, которая дает нашим военным значительное преимущество над врагом, подчеркнули военные.

«Помимо использования платформы военными, правительство разрешило разместить Delta в «облаке» за пределами Украины. Это позволит защитить систему от ракетных и кибератак врага», – проинформировали в ведомстве.

Delta - национальная военная система ситуационной осведомленности, которую используют Вооруженные силы Украины и Силы безопасности и обороны; построена по стандартам НАТО, что позволяет вести сетево-центрическую войну.

Система интегрирует информацию о расположении сил и средств врага и позволяет в масштабе реального времени отслеживать положения войск противника и оперативно учитывать обнаруженные объекты для дальнейшего огневого поражения. Информация о противнике система интегрирует на цифровой карте, данные берутся из разных источников: от поставщиков спутниковых снимков, с радаров, сенсоров, GPS-трекеров, радиоперехватов. Пользователи видят, что происходит на суше, в море, в воздухе, в космосе и киберпространстве. Система может работать на любом устройстве: ноутбуке, планшете или мобильном телефоне.