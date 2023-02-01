«Википедия» была заблокирована в Пакистане: Сервис не выполнил требование властей об удалении «богохульного» контента

Международная онлайн-энциклопедия «Википедия» была заблокирована в Пакистане, после того как сервис не выполнил требование властей об удалении «богохульного» контента.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представительницу управления телекоммуникаций страны Малахат Обейд.

По словам чиновницы, власти по-прежнему ведут переговоры с онлайн-энциклопедией и рассматривают возможность разблокирования платформы, если необходимый контент будет полностью удален. На удаление аморального контента руководство страны давало Википедии 48 часов. Представитель интернет-энциклопедии не ответил на запрос Bloomberg. Агентство напомнило, что законодательство Пакистана предполагает смертную казнь для всех, кто оскорбляет ислам.

Отметим, что в прошлые годы Пакистан также блокировал большие медиаресурсы из-за аморального контента. Так, в 2013 году в стране запретили пользоваться видеохостингом YouTube на три года, а в 2020 и 2021 годах запрет затронул соцсети коротких видео TikTok.