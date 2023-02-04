9-месячный малыш стал рекордсменом Украины по длине волос

Рекордсменом Украины в категории «Самые длинные волосы у младенца» стал девятимесячный Даниил Коваленко из Винницы, отрастив за свою еще очень короткую жизнь шевелюру длиной 20 сантиметров.
Об этом пишет Рубрика, ссылаясь на Facebook главы Национального реестра рекордов Украины Ланы Ветровой.
Глава Нацреестра рекордов и сообщила о достижении маленького украинца.
Ветрова отметила, что, глядя на фото малыша, может показаться, что у него действительно парик. Однако волосы Даниила являются натуральными. Его длину замеряли, соблюдая международные правила.
«Вы, наверное, думаете, зачем на младенца надели парик? Представьте себе, что такая шевелюра у мальчика в возрасте 9 месяцев! Такой уникальный маленький украинец, Даниил Коваленко, живет в Виннице. Думаю, ему больше подходит имя не Даниил, а Лев. Его грива, то есть волосы, замерялись нами в соответствии с международными правилами и имеют … 20 см!» – написала Ветрова.