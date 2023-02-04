9-месячный малыш стал рекордсменом Украины по длине волос

Рекордсменом Украины в категории «Самые длинные волосы у младенца» стал девятимесячный Даниил Коваленко из Винницы, отрастив за свою еще очень короткую жизнь шевелюру длиной 20 сантиметров.

Об этом пишет Рубрика, ссылаясь на Facebook главы Национального реестра рекордов Украины Ланы Ветровой.

Глава Нацреестра рекордов и сообщила о достижении маленького украинца.

Ветрова отметила, что, глядя на фото малыша, может показаться, что у него действительно парик. Однако волосы Даниила являются натуральными. Его длину замеряли, соблюдая международные правила.