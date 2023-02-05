Из тела раненого украинского бойца хирурги достали боевую часть гранаты ВОГ

Украинские медики успешно извлекли из тела раненого защитника боевую часть гранаты ВОГ, чем спасли ему жизнь.

Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

«При осмотре врачом-хирургом у больного была обнаружена боевая часть гранаты типа ВОГ, которая прожгла большой массив кожи пациента. Хирургом было принято немедленное решение об оперативном вмешательстве», – говорится в сообщении.

Медики через несколько минут вытащили боевую часть гранаты из тела бойца, а после передали ее саперам. В ближайшее время пациент эвакуируется для последующей реабилитации и выздоровления.

Напомним, как украинские хирурги извлекли из тела военнослужащего неразрываемый ВОГ: «В присутствии двух саперов».