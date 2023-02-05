В «Укренерго» заявили, что потребление электричества растет из-за усиления морозов

Потребление электроэнергии постепенно растет из-за усиления морозов, однако более стремительный рост ожидается с началом рабочей недели.

Об этом «Укрэнерго» сообщило в своем Telegram.

В пресс-службе компании добавили, что после ремонта в сеть вернулись два блока на тепловых электростанциях, еще один блок выведен в аварийный ремонт. Также в течение почти всех суток происходит импорт электроэнергии из других стран.

При этом, дефицит немного снизился благодаря увеличению производства, однако сохраняется на существенном уровне. Однако имеющийся объем производимой электроэнергии все еще недостаточен для покрытия потребления в полном объеме.

«Выработанная электроэнергия делится на обеспечение процессов, необходимых для работы энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы), а также на покрытие потребностей промышленности и населения. В Киевской и Одесской областях есть сетевые ограничения», - уточнили в сообщении.

Лимиты потребления доведены до всех областей. Ограничения будут действовать, за исключением Киевской и Одесской, только на период с 16:00 до 20:00. В остальное время суток ограничение потребления применять не планируется.

«К сожалению, в результате масштабной аварии на одной из подстанций НЭК «Укрэнерго», в Одессе и близлежащих районах продолжают действовать аварийные отключения. Вместе с Одесской областной военной администрацией и облэнерго специалисты Укрэнерго разрабатывают резервные схемы заживления Одессы и близлежащих районов», - добавили в сообщении.

В ведомстве напомнили, что ремонтные бригады Укрэнерго и облэнерго круглосуточно совместно работают для устранения последствий аварии в Одесской области и скорейшего возобновления энергопитания.