В Одессе из-за проблем с энергоснабжением объявили двухдневные каникулы в учебных заведениях

Городской совет Одессы ввел двухдневные каникулы – 6 и 7 февраля.

Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале горсовета.

«Вниманию родителей! В связи с критической ситуацией с обеспечением города электроэнергией объявлены каникулы в учебных заведениях в понедельник и вторник, 06 и 07 февраля. Во всех очных садиках будут работать дежурные группы», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в «Укрэнерго» сообщили, что масштаб аварии на подстанции в Одесской области, из-за которой Одесса осталась без света, существенный.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль поручил в течение суток ввезти в Одессу все мощные генераторы, которые есть в наличии в Минэнерго. Также в город должна быть перевезена газотурбинная электростанция мощностью 25 МВт, предоставленная партнерами из США.

Вечером 4 февраля в Одессе критическую инфраструктуру подключили к энергоснабжению.