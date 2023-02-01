В МВД рассказали о пограничнике, который вывозил раненых с «Азовстали»

Пограничник Александр участвовал в обороне Мариуполя, где помогал защищать "Азовсталь", а затем пережил плен в Еленовке.

Об этом сообщили в МВД Украины.

Александр с побратимами оборонял порт Мариуполя, а впоследствии и "Азовсталь". Там искали человека, умеющего управлять катером, поскольку сухопутное соединение уже отсутствовало. Этим человеком и стал Александр. Он перевозил личный состав, боеприпасы, раненых и гражданских, не успевших уехать из города. Во время очередного рейса в катер пограничников попала ракета. Александр получил ранение, а 4 бойца погибли.

Александру ампутировали руку в госпитале на «Азовстали». После этого был выход из завода и плен в Еленовке. Сейчас пограничник проходит службу во Львовской области. Недавно мужчина получил механический протез и учится им управлять, пытается делать все самостоятельно.

За свои героические действия Александр награжден орденом «За мужество» ІІІ степени.