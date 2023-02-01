В Турции значительно возросло количество жертв землетрясения

В результате мощного землетрясения в Турции количество жертв возросло до 284 человек, 2323 получили ранения.

Об этом сообщил вице-президент Турции Фуат Октай, передает CNN Turk.

Землетрясение нанесло разрушения в 10 провинциях, в результате было завалено или повреждено 1710 зданий.

Октай предупредил об опасности от афтершоков. По его словам, если здания повреждены, но не разрушены, небольшой афтершок может завалить здание.

Тем временем Украина готова помочь Турции в связи с землетрясением , которое унесло сотни жизней в этой стране и Сирии.

Об этом сообщил в Twitter Президент Украины Владимир Зеленский.

Он выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и семьям погибших. Также Зеленский пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

«В это сложное время мы будем рядом с турецким народом. Готовы предоставить необходимую помощь для преодоления последствий катастрофы», – написал Зеленский.