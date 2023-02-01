Николаевщина получила 19 генераторов от литовцев – Замазеева рассказала принцип их распределения между общинами

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева рассказала, что от литовских партнеров Николаевщина получила 19 генераторов.

Об этом она рассказала в Facebook.

«Благодаря посольству Литвы в Украине, волонтеры литовской организации Lions Klubų Asociacija привезли генераторы разной мощности – от 2 до 6 кВт. Этого может хватить как для обычной подзарядки техники, так и более весомые энергоносители», - написала она.

Анна Замазеева добавила, что генераторы уже доставили в Николаев, их распределят между общинами, где ситуация с электроэнергией самая сложная.

«Дело в том, что во многих общинах, где шли боевые действия, враг повредил целые линии электропередач. Для их восстановления нужно очень много времени. Энергетики делают максимум, но многие деревни все еще остаются обесточенными», - отметила глава Николаевского облсовета .

Кроме этого, литовские партнеры передали в коробках сладости для украинских детей, которые собственноручно изготовили литовцы.

В заключение она поблагодарила зарубежных партнеров за помощь и добавила, что Украина точно победит, потому что нас поддерживает весь мир.