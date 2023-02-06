В Украине растет потребление электроэнергии, в Одессе ситуация с электроснабжением остается сложной

В Украине 6 февраля растет потребление электроэнергии. Причиной тому является не только начало рабочей недели, но и существенное похолодание. Следовательно, в стране сохраняется дефицит мощности, который особенно ощутим в утренние и вечерние часы (это пики потребления).

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

Имеющийся объем производимой электроэнергии недостаточен для покрытия потребления в полном объеме. Выработанная электроэнергия делится на обеспечение работы энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы), а также на покрытие потребностей промышленности и населения. Также в Украину осуществляется импорт электроэнергии.

В Одесской, Киевской областях и Киеве сохраняются сетевые ограничения.

Ко всем операторам систем распределения (облэнерго) доведены лимиты потребления. Превышение лимитов приводит к созданию аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения.

В результате масштабной аварии на подстанции НЭК «Укрэнерго», в Одессе и близлежащих районах продолжаются аварийные отключения. А из-за сетевых ограничений аварийные отключения применяются также в Киеве и в Киевской области.

Ремонтные бригады «Укрэнерго» и облэнерго совместно работают над питанием потребителей Одессы по резервным схемам. Также объекты критической инфраструктуры должны перейти на альтернативные источники питания, что на данном этапе позволит высвободить определенный объем мощности и направить его для бытовых потребителей.

В усиленном режиме ведутся ремонтные работы на всех энергообъектах Одесской области, пострадавших от российских атак. Усилия сконцентрированы на одном из объектов, который позволит ускорить восстановление электроснабжения Одессы и Одесского района.

В «Укрэнерго» напомнили, что энергосистема Украины уже пережила 13 ракетных атак врага и 15 волн атак БПЛА по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, а также Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Кроме этого, на временно оккупированных южанах также находится и большинство ветровых и солнечных электростанций. Отметим, что кроме АЭС, остальные электростанции – это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы, где наибольший дефицит.

Напомним, как 4 февраля в «Укрэнерго» сообщили, что масштаб аварии на подстанции в Одесской области, из-за которой Одесса осталась без света, существенный.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль поручил в течение суток ввезти в Одессу все мощные генераторы, которые есть в наличии в Минэнерго. Также в город должна быть перевезена газотурбинная электростанция мощностью 25 МВт, предоставленная партнерами из США.

Вечером 4 февраля в Одессе критическую инфраструктуру подключили к энергоснабжению.