Резников озвучил тактику армии рф во время ожидаемого нового наступления

Министр обороны Алексей Резников считает, что во время ожидаемого нового наступления в феврале россияне будут вести концентрированные бои на конкретных направлениях.

Об этом министи рассказал в интервью «Украинской правде».

По словам Резникова, оккупанты не применять тактику, которой воспользовались в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.

«Она (тактика, - ред.) не сработала. То есть ресурс был распылен, они потеряли много элитных подразделений. Сейчас у них новая тактика – это концентрированные, ползучие попытки, по чуть-чуть, по десять метров, захватывать, оттеснять, отжимать», - добавил он.

Министр подчеркнул, что сейчас наиболее серьезные группировки россиян находятся на востоке и юге – оккупанты концентрируются для того, чтобы пойти другой тактикой на этих направлениях.

Он считает, что захватчики не пойдут снова на Херсон, потому что когда они бежали, то сожгли все мосты и переправы, но будут двигаться по суше в запорожском направлении с целью расширить сухопутный коридор на Крым, чтобы продолжить поставки.

Резников подчеркнул, что сейчас ключевые риски – это восток, юг, и после того уже – север. В то же время министр уверяет, что «панических оснований бежать из городов нет».

Единственной опасностью, которая остается, он назвал ракетные и дроновые удары, но при этом напомнил, что украинская система ПВО тоже становится лучше.

Резников также добавил, что сегодня у Украины есть понимание, где и сколько у россиян сконцентрировано войск. И в частности, на белорусском направлении пока ничего чрезвычайного не наблюдается – там сейчас находится до 12 тысяч российских военнослужащих и соответствующее количество техники.

Напомним, что ранее в ГУР сообщили, что Путин отдал приказ до марта полностью захватить Донецкую и Луганскую область.