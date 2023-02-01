В ГУР назвали три направления, откуда армия рф будет на наступать в феврале

Украинские разведчики считают, что российские войска пойдут в наступление только на трех направлениях, а именно Донецком, Луганском и Запорожском.

Об этом сообщает ГУР.

«Мы определили, что наступления войск рф могут быть в Донецкой и Луганской областях, а также, возможно, в Запорожье. При этом в Херсонской области и в Крыму войска РФ будут вести оборону», - говорится в сообщении.

Отмечается, что кремль планирует мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек для наступления на востоке и юге Украины весной и летом. При этом в ГУР считают, что новая мобилизация россиян продлится до двух месяцев.

В то же время реализация планов москвы напрямую зависит от оснащения резервистов рф, а также уровня, качества и темпов предоставления помощи Украине от западных партнеров.

Напомним, что ранее Резников озвучил тактику армии рф во время ожидаемого нового наступления.