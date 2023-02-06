Военная контрразведка СБУ задержала предателя, который передавал россии секретную информацию о ВСУ

Военная контрразведка СБУ разоблачила российского агента, информировавшего врага о планах боевых операций Сил обороны на стратегически важном участке фронта.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ .

Благодаря оперативному реагированию СБУ командованию украинских войск удалось своевременно скорректировать свои управленческие решения для успешного выполнения боевых задач.

Приспешником агрессора оказался чиновник одной из воинских частей ВСУ, которого завербовала российская спецслужба после начала полномасштабного вторжения. По указанию кафиров он скрыто собирал информацию о перемещении украинских войск и их пополнении техникой и боеприпасами. Помимо этого предатель «сливал» своим российским кураторам аналитические сведения по ситуации на фронте.

В результате спецоперации сотрудники СБУ задержали злоумышленника на попытке очередной передачи данных рашистам. На этот раз он пытался известить врага об оперативной обстановке в одном из направлений боевых действий. Во время обысков по местам нахождения задержанного обнаружены средства связи и компьютерная техника, которую он использовал для коммуникации с оккупантами.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении в государственной измене. Задержанный полностью признал свою вину. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.