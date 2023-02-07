В Бучанском районе отстроили амбулаторию, которую год назад уничтожили оккупанты

В Киевской области отстроили амбулаторию Дмитровского сельского совета Бучанского района.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

В марте 2022 года амбулатория была полностью уничтожена в результате обстрелов врага, который с особым цинизмом разрушал гражданскую инфраструктуру, пытаясь лишить украинцев цивилизованных условий жизни.

Сейчас медучреждение обслуживает более 6 тысяч местных пациентов и имеет критическое значение, ведь жители сельской местности с любым недомоганием обращаются именно к семейному врачу. С помощью благотворителей амбулатория полностью восстановлена, обеспечена необходимым современным оборудованием и вновь открыла свои двери для пациентов.

Отопление амбулатории обеспечивает твердотопливный котел как альтернативный источник тепла в настоящее время, а подачу электроэнергии для непрерывной работы учреждения – два генератора, которые используются в случае необходимости.