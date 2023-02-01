Астрономы обнаружили 12 новых спутников Юпитера и решают, как их назвать

Астрономы обнаружили 12 новых спутников вокруг Юпитера. Теперь их 92 – это больше, чем у любой другой планеты в Солнечной системе.

Об этом пишет Бабель со ссылкой на Phys.org.

Спутники нашли с помощью телескопов на Гавайях и Чили в 2021 и 2022 годах. Последующие исследования подтвердили их орбиты. По словам принимавшего участие в исследовании Скотта Шеппарда из Института Карнеги, размер новых спутников колеблется от 1 до 3 километров. У новых спутников Юпитера еще нет названий. Шеппард сказал, что только половина из них достаточно велика – по крайней мере 1,5 км – чтобы дать им название.

В апреле Европейское космическое агентство планирует отправить космический корабль на Юпитер для изучения планеты и некоторых ее крупнейших ледяных спутников. А в следующем году NASA запустит Europa Clipper для исследования одноименного спутника Юпитера, под ледяной поверхностью которого может оказаться океан.

По словам Шеппарда, большинство спутников Юпитера и Сатурна достаточно маленькие. Ученые считают, что они являются фрагментами более крупных спутников, которые столкнулись друг с другом или с кометами или астероидами. То же самое, вероятно, происходит вокруг Урана и Нептуна, но они настолько далеко от Земли, что за ними сложно вести наблюдение.

В частности, Сатурн имеет 83 подтвержденных спутника, Уран – 27, Нептун – 14, Марс – два и Земля – один. У Венеры и Меркурия спутников нет.