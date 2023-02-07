Патрульные напомнили николаевцам, что нужно делать при обнаружении мин и снарядов

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07.02.2023 06:35

Патрульные призывают граждан соблюдать правила поведения при обнаружении подозрительных предметов.

Об этом сообщили в патрульной полиции Николаевской области.

Николаевцам посоветовали всегда помнить правила минной безопасности, быть очень осторожными и научить детей безопасному поведению в случае обнаружения подозрительного предмета. Если вы увидели вещь, которая, вероятно, может быть взрывчаткой, соблюдайте важные и простые правила:

- сохраняйте спокойствие;

- немедленно сообщите о находке в службы 101 или 102 (сообщение делать не спеша, четко, с указанием точного адреса или ориентиров места нахождения предмета);

- предупредите прохожих о возможной опасности;

– отойдите от находки на безопасное расстояние.

Категорически запрещено:

- курить и использовать открытый огонь вблизи места нахождения предмета;

- ни в коем случае не перемещайте предмет и не прикасайтесь к нему, не поднимайте, не бросайте и не ударяйте подозрительные предметы.

Помните, что предметы, похожие на боеприпасы, должны быть обезврежены только специалистами.

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