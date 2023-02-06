УГКЦ с 1 сентября переходит на новый календарь

Украинская греко-католическая церковь переходит на новый календарь с 1 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба УГКЦ.

Новый стиль будет относиться к неподвижным праздникам. Однако сохранится способ определения даты Пасхи, отметил Отец и Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав.

«Принимая во внимание многочисленные просьбы верующих и проведя предварительные консультации с духовенством и монашеством нашей Церкви о назревшей необходимости реформы Литургического календаря УГКЦ в Украине, а также учитывая пастырские рации: УГКЦ в Украине перейти с 1 сентября по новому стилю (начало Индикт Божия на новый стиль для неподвижных праздников с сохранением действующей Пасхалии. Для тех приходов или единичных общин, которые чувствуют себя еще не готовыми к такому шагу (по отдельному благословению епархиального епископа), оставить возможность литургической жизни по юлианскому календарю на период до 2025 года Божьего», — говорится в 5-м постановлении 93-й сессии Архиерейского Синода УГКЦ в Украине.